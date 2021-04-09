В Литву идет тепло: в воскресенье воздух прогреется до 13 градусов

В выходные в Литве ожидается переменчивая погода, сказал синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус. По его словам, прохладнее всего будет у моря, однако в других районах будет по-весеннему тепло.

В субботу днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, во многих районах пройдут небольшие дожди, будет облачно, только на юго-восток атмосферный фронт придет позже, поэтому в первой половине дня будет больше прояснений и будет теплее.

"Ожидается 6–11 градусов тепла, а на юго-востоке до 12-13 градусов. После того как установится атмосферный фронт, будет холоднее, появятся прояснения, похолодает. Во многих районах ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Но с юга придут облака, поэтому пойдет на юго-востоке ночью пройдет небольшой дождь, а днем потеплеет", - сказал синоптик.

"Днем на большей части территории мы будем в теплой зоне, днем ожидается 13-18 градусов тепла. На юге Литвы будет по-весеннему тепло. В начале новой недели также будет теплая погода. В ночь на понедельник будет суше, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди, на западе ожидается сильный ветер", - сказал Старкус.

По словам синоптика, ночью будет 4–9 градусов тепла, а днем – 11–16 градусов тепла. "Только у моря будет немного прохладнее. Во вторник и в среду погода снова изменится, похолодает", - заметил синоптик.

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