Дочь Шарунаса Бартаса насмерть сбил сын известного политика

В ночь на среду, в 00.25 ч. в Вильнюсе, на ул. Антакальнё нетрезвый (1 промилле) водитель Hyundai i30 насмерть сбил ехавшую на велосипеде дочь режиссера Шарунаса Бартаса Ину-Марию Бартайте. В пятницу стало известно, что нетрезвый водитель - сын известного политика.

Об этом сообщили в передаче "Добрый вечер, Литва" на LNK.

"Выяснилось, что пьяный водитель - сын бывшего депутата парламента и заместителя председателя Литовской социал-демократической партии труда Кястутиса Даукшиса Миндаугас, – сообщили в передаче. – Вместе с Миндаугасом Даукшисом в машине находилась специалист по связям с общественностью Довиле Ибянскайте".

Автомобиль врезался в ехавший в том же направлении велосипед на ул. Антакальнё, в 30 м от перекрестка с ул. М.-К.Огинскё. Тело и велосипед оказались на перекрестке, а Hyundai остановился в 100 м за перекрестком. Водитель (1985 г.р.) сказал, что сначала подумал, что у него лопнуло колесо, но потом увидел, что со стороны пассажира разбито стекло. Он остановился и побежал к месту происшествия.

К сожалению, приехавшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь пострадавшей.

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