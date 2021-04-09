Руководство Литвы выразило соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Президент Литвы Гитанас Науседа и председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен выразили соболезнования в связи с кончиной супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

"Я глубоко опечален известием о кончине принца Филиппа. Пусть его душа упокоится с миром. Выражаю глубочайшие соболезнования королеве Соединенного Королевства Елизавете II. В час этой огромной утраты Литва с Вами и жителями Соединенного Королевства", - говорится в соболезнованиях президента.

В своих соболезнованиях глава государства вспомнил визит королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского в Литву в 2006 году и отметил, что этот визит укрепил политические, экономические и культурные связи Литвы и Соединенного Королевства.

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Председатель Сейма В. Чмилите-Нильсен в своих соболезнованиях пишет, что "принц Филипп был одним из создателей современной монархии западного типа".

В пятницу в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, сообщил Букингемский дворец.

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