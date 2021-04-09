Европарламентарий раскритиковала правительство Шимоните: такого беспорядка еще не было, министры – как с Луны

Европарламентарий социал-демократ Вилия Блинкявичюте сказала, что правительство Литвы не способно управлять процессом вакцинации и призывает как можно скорее менять порядок информирования общества, сосредоточить информирование общества в одних руках.

"Нужно обладать железным терпением, чтобы понять, кем объявленный порядок, когда и для кого вступает в силу, у кого есть право прививаться, а кому "ждать массовой вакцинации". Бесконечный хаос", – сказала Блинкявичюте.

По мнению политика, из того, что сообщают, непонятно, кто входит в приоритетные группы, есть ли они еще.

"Просят судьи – прививают судей. Просит университет – прививают работников университета, хотя большая их часть работает удаленно. При этом не привита еще половина людей старшего возраста и жителей с хроническими заболеваниями. Сейчас бросаются прививать работников крупных компаний, может, завтра примемся за работников ресторанов, ведь кому-то нужны рестораны и т.д. А полицейские? Так они могут подождать, есть поважнее. Как доверять такому правительству, когда первенство оказывается у привилегированных?", – заметила европарламентарий.

Политик предлагает менять порядок информирования общества о пандемии, который сейчас, по ее словам, хаотичный. Например, передать коммуникацию одному лицу или ведомству.

"Сейчас у людей часто вызывают ожидания, но потом принимают совсем другие решения. Такого беспорядка не было, не было раньше и конкуренции между министрами одного правительства в том, кто о какой новости сообщит. А какое окончательное решение правительства? Часто это не удается выяснить. Еще хуже конкуренция между некоторыми министрами, мэрами, как будто не их партии занимают руководящие посты – и в правительстве, и в сейме. Они как будто с Луны, не из правительства. Людям нужна ясная, надежная информация. Может, думают, что все люди и днем и ночью сидят в интернете и разбираются, что три министра сказали утром и вечером, а также премьер и глава Минздрава?", – вопрошает Блинкявичюте.

Ранее сообщалось, что правительство Ингриды Шимоните за плохую коммуникацию критикую с самого начала работы, однако Шимоните считает, что на всех не угодишь. Поэтому она не берется выяснять, надо ли менять и совершенствовать коммуникацию с обществом.

"Не злитесь, но я уже 5 месяцев больше ни о чем не говорю, только о коммуникации. Об этом у каждого из нас наверное, есть свое мнение. Всегда кому-то будет много, кому-то мало информации или не о том говорят или невовремя или не к месту", – сказала журналистам Шимоните.

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