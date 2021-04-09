В общей сложности в Литве, в соответствии с координиируемым НЛНОЗ проектом, обнаружено 1323 случая "британского" штамма и 8 случаев южноафриканского штамма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!