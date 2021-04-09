Ухаживающие за инвалидами вильнюсцы перед вакцинацией должны заполнить специальную анкету

Перед регистрацией на прививку от COVID-19 ухаживающие за инвалидами вильнюсцы должны записаться в специальный список, заполнив анкету.

Представитель мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс сказал, что муниципалитет не получает информацию о том, кто из жителей попадает в эту группу, поэтому желающие должны заполнить специальную анкету.

"Привиться могут все, кто ухаживает за тяжело больным членом семьи или несовершеннолетним ребенком-инвалидом, однако мы должны проверить данные, точно ли этот человек присматривает за нуждающимся в помощи", – сказал он.

По словам Вайткявичюса, после проверки информации люди смогут записаться на прививку.



Анкету можно найти по адресу: https://bit.ly/3rXKB4g

Записать на привику: https://vilnius-vac.myhybridlab.com/selfregister/vaccine

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