По словам временного руководителя управляющей полетами компании Oro navigacija Редвиты Четкаускене, начинающийся в конце марта летний летный сезон позволяет надеяться на увеличение потоков.
"Радуют позитивные тенденции одного из основных пользователей воздушным пространством Литвы - компании Lufthansa. Если также будет и с Finnair и Airbaltic, то количество транзитных рейсов через Литву значительно вырастет", – сказала Р. Четкаускенее.
В первом квартале этого года количество транзитных рейсов через Литву сократилось на 48% до 19,1 тыс. Чаще всего летали самолеты "Аэрофлота" (1,4 тыс. рейсов), Rossiya Airlines (901) и Ural Airlines (878).
В четверку лидеров входят авиакомпании Airbaltic (453 рейса), LOT (369 рейсов), Wizzair (320) и Ryanair (261 рейс).
Наиболее популярным направлением из Вильнюса были Рига (обслужены 165 рейсов), Минск (153) и Лондон (138).
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