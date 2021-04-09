Чаплинскас: если критерии не изменятся, в карантине встретим третью волну осенью

Вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас в передаче День на Delfi оценил решение не открывать торговые центры. "Я хочу сказать, что должно быть ясно, точно ли в торговых местах распространяется коронавирус, если да, то почему - может виной плохая вентиляция, может слишком велика концентрация людей или люди не пользуются средствами защиты", – сказал он.

Член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Линас Слушнис сказал, что прежде он был сторонником более жестких мер в вопросе ТЦ.

"Я был сторонником более жестких мер, все лавирования между комфортом людей и тем, чего надо избегать, могут представлять угрозу системе здравоохранения, увеличить смертность. Сейчас у нас снова растет число новых болезней, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу, я думаю, у нас ситуация status quo и хотя этот рост можно было прогнозировать, то, о чем говорил профессор Чаплинскас - неправильное ношение масок, толчея, все это я и сейчас наблюдаю в закрытых помещениях, поэтому мы должны соблюдать действующий режим. Пока, к сожалению, мне нечем утешить", – сказал Слушнис.

Он заметил, что самое опасное - не сами магазины в ТЦ, а коридоры, где люди "движутся плечо к плечу".

Однако сообщается, что в некоторых муниципалитетах режим ослабят.

„"Я думаю (...) остановить распространение вируса можно только после того, как будет достигнут коллективный иммунитет. А этого еще надо подождать. Если придется продолжать ту же риторику и мышление, будут бояться смертей, если всегда будет один аргумент, вы что хотите смертей, то все – любая дискуссия снимается, никто не хочет смертей.

Другой вопрос, как сказал депутат Матулас, надо чтобы все время был резерв коек для ковидных больных и повышенная готовность, но ведь больницы сейчас готовы, перегрева системы не должно быть.

Далее, что значит привязка к количеству новых случаев в день на 100 000 жителей - это значит, что мы в таком тотальном карантине будем жить до осени, как минимум, а осенью может прийти новая волна, ведь вряд ли удастся привить большую часть жителей Литвы", – сказал Чаплинскас.





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