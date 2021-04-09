Официальный уровень безработицы в Литве снизился до 15,1%

В начале апреля официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,1% – на 1 проц. пункта меньше, чем месяц назад, сообщила Служба занятости.

По ее данным, на 1 апреля работу в стране искали 259,8 тыс. человек – на 17,2 тыс. меньше, чем месяц назад, даже на 90,4 тыс. больше, чем год назад.

"Признаки оживления рынка труда отмечаются уже несколько месяцев, когда постепенно сокращается число новых клиентов, а число рабочих предложений сходно с прежним периодом. Все же показатель зарегистрированной безработицы остается высоким по причине закрытых из-за пандемии видов бизнеса, и по причине структурной безработицы в регионах. Лишь с открытием видов деятельность, особенно сферы услуг, мы увидим более подробную картину", – отметила в пресс-релизе заведующей отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргиты Земблите.

Спрос на работу в марте, по сравнению с февралем, вырос на целых 30,6%. Работодатели за месяц зарегистрировали в информационной системе Службы занятости зарегистрировали 31,2 тыс. свободных мест, в прошлом году в этот же период было 23,1 тыс. продолжений о труде.

За первые три месяца этого года работать начали 51,2 тыс. лиц, зарегистрированных в Службе занятости – 9,9 тыс. (на 23,8%) больше, чем за тот же период прошлого года.

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