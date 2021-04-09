Коронавирус в Литве: 1155 новых случаев, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1155 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 89 молекулярных тестов (ПЦР) и 6073 антигенных теста на COVID-19 на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 415,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 224 тыс. 309 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 204 тыс. 340 человек, декларировано 160 тыс. 666 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 11 тыс. 828 человек, декларированное число больных составляет 55 тыс. 502.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3660 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7430 смертей.

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