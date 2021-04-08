Разработчики World of Tanks выбрали Литву — в Латвии не нашли русских школ для своих детей

Политический кризис в Беларуси породил массовый отъезд айтишников за рубеж. Латвия предложила кров процветающим предприятиям, но из сотни запросивших информацию Ригу выбрали лишь 17 компаний, которые сейчас находятся на разных стадиях переезда. Известная компания по разработке компьютерных игр Wargaming после тщательного анализа условий предпочла Литву. Об этом рассказал глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рожкалнс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала rus.Delfi.lv Кристине Худенко.

Развитие политической ситуации после 9 августа заставило славящихся на весь мир белорусских "айтишников" вынырнуть из виртуальных миров на поверхность жестокой реальности. За отключением интернета в Минске последовали обыски в "Яндекс-такси" и Uber, арест и обвинение в крупных хищениях сотрудников компании Pandadoc… Эти события у многих породили желание бежать. Варшава, Киев и страны Балтии включились в борьбу — стали предлагать самые заманчивые условия для размещения желающих сменить страну жительства.

Как признавались Delfi сами представителями белорусского IT-бизнеса, другим странам было сложно конкурировать с режимом белорусского Парка высоких технологий (ПВТ), где государство забирает в счет всех налогов около 15% зарплаты. Латвия многих привлекала в социальном плане: близкая ментальность, дружелюбные жители, активное владение русским языком. Но удручали непонятные перспективы по открытию счетов в банках и стоимости их обслуживания — в Беларуси она почти нулевая. Для семейных "айтишников" минус — отсутствие русских школ.

По сведениям Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), с разными запросами в LIAA обратились более полутора сотен белорусских предприятий или частных лиц. На сегодня 17 компаний или уже переехали в Латвию, или находятся в процесс переезда, сообщил Рожкалнс. В следующие два года они создадут тысячу новых рабочих мест. Самая известная белорусская компания из нашедших пристанище в Латвии разрабатывает охотничью оптику под брендом Pulsar и экспортирует в более чем 70 стран. Они открывают офис и производство в Даугавпилсе. В Беларуси у них тоже остается компания.

Рожкалнс подтверждает, что с банками и вправду все довольно проблематично. Для решения этой проблемы LIAA с каждым инвестором работает индивидуально — заполняют чек-листы, отправляют во все банки и узнают, где будет легче открыть счет. А вот знаменитая компания Wargaming, разработчик всемирно известных компьютерных игр World of Tanks и World of Warships, после анализа предложений выбрала Литву, а в LIAA прислала письмо, в котором объяснила, что главная для них проблема в Латвии — для детей работников нет школ на русском языке. В Литве они есть.

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