Литовское взморье готовится к наплыву отдыхающих: мэры обращаются к жителям и отдыхающим

В Литве сняты ограничения на мобильность между муниципалитетами, поэтому взморье ждет наплыва отдыхающих. С одной стороны радость вызывает возможность оживления бизнеса на курортах, а с другой, беспокоят большие потоки людей и возможность распространения вируса.

Мэры курортных городов готовятся к выходным. По словам мэра Палангского муниципалитета Шарунаса Вайткуса, в эти выходные полицейские будут усиленно патрулировать улицы курорта.

"Уже сейчас чувствуется, что много людей едет в Палангу. Конечно, возможно едут из находящихся рядом районов и городов, потому что люди соскучились по морю. В Паланге очень много машин, Люди ходят по побережью. Если погода будет хорошей, ожидается аншлаг, а погоду обещают неплохую", – сказал Delfi.lt мэр Паланги.

По словам Вайткуса, в среду было забронировано 80% номеров в гостиницах. Прогнозируют, что до выходных заполненность составит 100%. Мэр не скрывал, что это вызывает беспокойство.

"Эта ситуация показывает, что цифры растут. Часть жителей у нас - пожилые люди, они очень дисциплинированы. За все это время, за время ограничения движения, приехали многие, у кого есть недвижимость в Паланге. Но мы предприняли все меры, чтобы пресечь распространение вируса", – заметил мэр.

Мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас сказал, что большого страха нет, ведь в Клайпедском районе жители надолго не остаются. Поэтому больше внимания уделять популярным местам и объектам, где будет дежурить больше стражей порядка.

Вице-мэр Клайпеды Арвидас Цесюлис заверил, что за ситуацией наблюдают, за ситуацией в общественных местах будет следить полиция. "Мы - не Паланга, поэтому и ситуация у нас несколько иная", – заметил он.

Поскольку запрет был снят недавно, в Неринге предприниматели готовятся к выходным. Некоторые кафе на косе работали круглый год, они готовили еду навынос.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что муниципалитет рад возможности возобновить работу бизнеса, но призвал как местных жителей, так и гостей курорта позаботиться о безопасности и прививаться.

"Приятно встретить всех приезжающих, н мы просим всех вести себя ответственно и беречь свое здоровье. Гуляйте в лесах, катайтесь на велосипедах, пожалуйста, но пожалуйста, избегайте праздников в помещениях и ко всему относитесь серьезно. Все зависит от вашей сознательности", – сказал Вайткус.

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