В Панеряй прошла символическая акция памяти жертв Холокоста в Литве

В четверг, в День памяти Холокоста и героизма, у мемориала в Панеряй (в Вильнюсе) прошла символическая акция памяти жертв Холокоста.

При соблюдении всех карантинных требований представители Общины евреев Литвы, дипломаты, оставшиеся в живых бывшие узники Вильнюсского гетто возложат на месте массовых убийств цветы и камни согласно еврейской традиции. Кантор произнесет заупокойную молитву, сообщила община.

"Традиционно в этот день проходил Марш живых, повторяющий путь обреченных на смерть от Панеряйской железнодорожной станции до Панеряйского мемориала, однако по причине пандемии в этом году мероприятие не будет массовым. Соберемся в узком кругу, лишь те, кто несет ответственность за сохранение памяти о Холокосте и о передаче ее будущим поколениям – ведь в этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста. Сегодня с нами свидетель этих страшных событий – узник Каунасского гетто Довид Дейбзон", – заявила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

В мероприятии приняли участие председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, дипломаты зарубежных государств, чья резиденция находится в Литве.

При соблюдении всех карантинных требований они возложили на месте массовых убийств цветы и положили камни согласно еврейской традиции. Кантор произнес заупокойную молитву - Кадиш.

Г. Ландсбергис сказал, что во время Холокоста была уничтожена огромная культурная прослойка Литвы, однако главное - это каждая утраченная жизнь, поэтому память нужно хранить и передавать будущим поколениям.

"Это предупреждение для нас всех, что агрессивную политику насилия, взаимную рознь нельзя допускать и сегодня, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась. Этому нам следует постоянно учить наше общество, просвещать его, особенно молодое поколение, а также не бояться смело и открыто говорить о своей горькой истории", - сказал Г. Ландсбергис для пресс-релиза МИД.

День памяти Холокоста и героизма, говорится в сообщении министерства, отмечается с 1953 года, чтобы знакомить общество с историей Холокоста, бороться с антисемитизмом и гарантировать, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве.

Оккупировавшие Литву немцы в 1941 году избрали местом массового уничтожения незавершенную топливную базу в лесу рядом с железнодорожной станцией Панеряй. Массовые расстрелы евреев начались в середине июля этого года.

Подсчитано, что в 1941–1944 годах в Паняряй было убито более 100 тыс. человек, количество погибших здесь евреев может достигать 70 тысяч. Прочие жертв - военные местных литовских военных подразделений, цыгане, участники польского движения сопротивления, коммунисты, советские военнопленные.

В данный момент в Литве проживают около 3 тыс. евреев. В годы Второй мировой войны были спасены около 8 тыс. литовских евреев, еще почти столько же остались живы, поскольку успели покинуть Литву.

Израильский центр исследования Холокоста Yad Vashem за спасение евреев признал Праведниками народов мира около 900 литовцев.

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