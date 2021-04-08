В Вильнюсе закрывают магазин Maxima на ул. Ринктинес

С 12 апреля в Вильнюсе навсегда закроется магазин Maxima X по адресу ул. Ринктинес, 38. Последний день работы магазина - 11 апреля.

"Мы стараемся удовлетворить потребности наших клиентов быстро и удобно купить все необходимое рядом с домом, вносим некоторые изменения, которые больше связаны с расширением магазинов и их обновлением. Но мы также реагируем на поток и распределение клиентов, поэтому ради эффективности работы сети приняли решение закрыть магазин", – сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

Перед закрытием состоится распродажа товаров. Последний раз товары в этот магазин привезут 9 апреля. А в последний день работы, 11 апреля, оставшиеся товары распродадут с большими скидками.

Всем работникам Maxima X на ул. Ринктинес предложат работу в других магазинах сети.

После закрытия этого магазина Maxima останутся другие находящиеся рядом магазины этой сети: Maxima X на ул. Улону, 5, Maxima X на ул. Минтес, 58, Maxima X на ул. Калварию, 59 и др. магазины Maxima.

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