СМИ: Ikea планирует открыть магазин в Таллине

Шведский гигант торговли мебелью Ikea планирует расширение в Балтийских странах, заявил руководитель сети в Балтийских странах Йоханнес Р. Йоханнессон.

В интервью литовскому деловому изданию Verslo zinios он сказал, что осенью 2022 года планируется открыть магазин Ikea в Таллине, а в декабре этого года в эстонском Тарту – открыть пространство обслуживания клиентов новой концепции – место планирования и заказов.

Невзирая на пандемию, в прошлом финансовом году доходы компании Felit, которая на правах франчайзинга владеет действующим в Вильнюсе торговым центром Ikea, увеличила доходы и прибыль: выручка выросла более чем на 5% до 88,88 млн евро.

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