В Литве начата вакцинация работников крупных компаний: больше людей отказываются, чем соглашаются

В Литве ускоряются темпы вакцинации от COVID-19, с четверга начинается вакцинация работников крупных компаний. Правда, некоторые крупные компании по производству пищевых товаров уже начали вакцинацию своих работников. Однако далеко не все коллективы охотно принимают такое предложение, в некоторых компаниях немало сомневающихся. Надеются, что люди передумают.

С четверга прививаться могут работники компаний, предприятий и организаций, в которых не меньше 100 работников.

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, такие решения принимаются для расширения процесса вакцинации.

"Наш принцип работы – гибкое реагирование, с учетом всех аспектов. Это маленький шаг в сторону массовой вакцинации. В первую очередь рекомендую муниципалитетам в приоритетном порядке прививать те компании и предприятия, на которых фиксируется больше случаев заболевания COVID-19 и очагов этого вируса", – подчеркнул министр.

Работники компаний могут выбирать вакцину. Правда, возможно, на данный момент быстрее привьют желающих прививаться Vaxrevria. Вакцины Comirnaty или Moderna, возможно, придется подождать из-за образовавшейся очереди.

Глава компании Krekenavos Agrofirma, в которой работает больше 1000 человек, Линас Грикшас сказал, что в среду вакциной AstraZeneca были привиты 160 работников. Второй этап запланирован на пятницу.

"Всех работников мы не опрашивали, мы смотрим по отделениям и сменам. Получается, что прививаются около 90% работников. Люди охотно прививаются. Некоторые пока не могут прививаться, поскольку недавно привились от энцефалита, у кого-то есть риск тромбоза, поэтому они подождут другой вакцины. Есть сомневающиеся, видимо, не хотят быть первыми", – сказал Грикшас.

Он заметил, что в компании регулярно тестируют работников, люди ведут себя сознательно, от тестирования не отказываются.

Тестирует работников и мариямпольская Mantinga. Ее руководитель Мантас Агентас сказал, что желающих прививаться у них немного. В пасхальные выходные привили 265 человек из 1000.

В компании Mantingа могли прививаться только те работники, которые напрямую связаны с процессом производства продуктов питания. Планировали привиться около 300 человек, но пришли не все. Выбора у работников не было, они могли привиться только вакциной AstraZeneca.

Агентас сказал, что компания не намерена что-то дополнительно предпринимать для поощрения работников.

В соответствии с алгоритмом, глава компании, учреждения или организации составляет список желающих прививаться, звонит координатору процесса в муниципалитете договаривается с ним о том, в каком центре будет проходить вакцинация, потом обращается в этот центр, чтобы согласовать дату и время.

Прививать работников могут как в центре вакцинации, так и на предприятии или в помещении компании, если там есть подходящие для этого условия. Работники компаний могут выбирать вакцину.

Правда, возможно, на данный момент быстрее привьют желающих прививаться Vaxrevria. Вакцины Comirnaty или Moderna, возможно, придется подождать из-за образовавшейся очереди.

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