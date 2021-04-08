Игра в прятки закончилась вызовом пожарных-спасателей

7 апреля Электренскихпожарных-спасателей вызвали в деревню Мустеняй, требовалась помощь ребенку. 5-летний ребенок играл в прятки и застрял между дымоходом и печкой. Ребенок залез в узкое пространство между печкой и трубой, повернул голову в сторону и больше не смог ею пошевелить. На место происшествия приехали пожарные-спасатели, пожарные и врачи скорой помощи.

"Когда мы приехали, ребенок и его мать были очень напуганы, – сказал представитель пожарных Кястутис Живулскас. – Мы смазали стены жидким мылом и подсолнечным маслом и освободили ребенка. Эта операция много времени не заняла".

Пожарных-спасателей поблагодарила и мать, и сам мальчик. Врачи осмотрели ребенка и не установили никаких травм.

По словам Живулскаса, чаще всего им приходится вызволять детей, если захлопнулась балконная дверь, дверь в дом или дверца в машину: "Когда мы по лестнице поднимаемся на балкон, стараемся не напугать находящегося там ребенка. Одни дети нас боятся, прячутся, другие спокойно смотрят телевизор. У нас работают молодые отцы, которые умеют общаться с детьми".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!