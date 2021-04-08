Крупная операция в Каунасском районе: задержаны 7 подозреваемых и контрабанда на сумму 3,5 млн. евро

Сотрудники криминальной службы таможни в ночь на 1 апреля ликвидировали в Каунасском районе склад контрабандных сигарет, где были задержаны семеро подозреваемых - граждан Литвы и России - и два тягача, в одном из которых было около 2100 ящиков с контрабандными сигаретами. Это крупнейший груз контрабандных сигарет, задержанный в Литве в этом году.

Этот тягач въехал в Литву из Калининградской области России через Кибартай. Сотруднице таможни предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением (она отстранены от службы), а начальника смены допросили как специального свидетеля.

Криминалисты получили информацию о том, что в деревне Табаришкяй (Каунасский район) нелегально хранят контрабандные сигареты, поэтому проверили склад в ночь на 1 апреля.

Там криминалисты таможни задержали 7 человек, некоторые из них как раз намеревались перегружать груз в другой тягач. Один из задержанных - гражданин России, водитель тягача Man, на котором он (декларировав транзит и отсутствие груза) проехал через Кибартай.

Однако на деле полуприцеп был под завязку забит ящиками с сигаретами LF – всего 2100 (1,05 млн. пачек), на сумму 3,487 млн. евро.

Остальные задержанные - граждане Литвы из Каунаса, Вильнюса и Тракайского района. Возможно они встретили груз, сопровождали его, планировали перегрузить ящики в другой тягач.

Начато расследование. Гражданин России задержан на три месяца.

Граждан Литвы после допроса отпустили.

За три месяца 2021 года таможенники задержали 1.785 млн. пачек российских сигарет.

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