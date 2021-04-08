В Литве прививаться приглашают коллективы, в которых не меньше 100 человек

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Минздрав Литвы предоставляет больше полномочий муниципалитетам, чтобы расширить масштабы вакцинации. С четверга участвовать в процессе смогут крупные предприятия и компании, в которых не меньше 100 работников. Напомним, что вакцина бесплатная, вакцинация добровольная.

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