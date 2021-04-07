Правительство постановило, что послабления можно сделать в самоуправлениях, где за две недели число новых случаев COVID-19 не превышает 300 на 100 тыс. жителей. Сейчас предел составляет 200 случаев.

Одновременно установлено, что если за две недели прирост случаев заболевания в самоуправлении не снизится до 200, то оно будет вычеркнуто из списка самоуправлений с более мягкими ограничениями.

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По данным министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, таких самоуправлений 13.

Теперь, когда для самоуправлений сделаны некоторые послабления, могут быть немного смягчены требования для 49 самоуправлений, среди которых - города Алитус, Каунас и Клайпеда, а также Алитусский, Каунасский и Клайпедский районы.

Правительство разрешило заниматься спортом, проводить досуг и развлекательную деятельность, а также заниматься в кружках для детей и взрослых на открытом воздухе не более чем 10 лицам - до этого требование было в отношении 5 человек.

Также разрешено физически обслуживать посетителей в библиотеках и читальнях государственных архивов во всех самоуправлениях. Как сказал министр здравоохранения, это изменение особенно актуально для работающих в Вильнюсе ученых.

Принято решение, что исключение, когда прибывающим в Литву не нужно иметь отрицательный тест на COVID-19, может распространяться не только на лиц, у которых коронавирус был выявлен не ранее, чем 3 месяца назад, но и на тех, у кого он был выявлен 6 месяцев назад. Предварительный тест не нужен и лицам, прибывающим по гуманитарным причинам - это будет распространяться на белорусов.

Правительство также разрешило следовать через территорию Литвы транзитными поездами всем иностранцам, не только гражданам России, как сейчас.

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