Погибшая ночью в Вильнюсе велосипедистка – дочь режиссера Шарунаса Бартаса

Погибшая в ночь на среду в Вильнюсе под колесами автомобиля Hyundai i30, которым управлял нетрезвый водитель, молодая женщина - дочь известного режиссера Шарунаса Барткуса, актриса Ина-Мария Бартайте.

Автомобиль врезался в ехавший в том же направлении велосипед на ул. Антакальнё, в 30 м от перекрестка с ул. М.-К.Огинскё. Тело и велосипед оказались на перекрестке, а Hyundai остановился в 100 м за перекрестком. Водитель (1985 г.р.) сказал, что сначала подумал, что у него лопнуло колесо, но потом увидел, что со стороны пассажира разбито стекло. Он остановился и побежал к месту происшествия. Врачам не удалось спасти жизнь велосипедистки (1996 г.р.). Водитель Hyundai был пьян – 1,00 промилле. В машине с ним ехала молодая женщина.

Позже стало известно, что погибшая - 25-летняя дочь режиссера Барткуса.

Эту информацию порталу Delfi подтеврдила продюсер Юрга Дикчювене.

"Нам ночью сообщили об этом", – сказала коллега режиссера.

По ее словам, это известие потрясло Барткуса.

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