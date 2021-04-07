Парламентский комитет выясняет, почему в школах Литвы не популярна тема обороны страны

Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне в среду на заседании решал вопрос, почему введенный в 2017 г. в школах выборочный предмет – национальная безопасность и оборона – предлагается всего в 38 школах страны. Вице-министр обороны сказал, что этот предмет хотят сделать обязательным, а член ПКНБО Арвидас Поцюс упомянул, что надо привлекать более инновационные средства воспитания патриотических чувств. По его словам, надо рассмотреть возможность создания компьютерной игры, главным героем которой станет литовский военный, побеждающий чудовищ и других врагов.

"В 2017 г. по инициативе Минобороны Литвы был создан модульный предмет - национальная безопасность и оборона, который должны были интегрировать в программу 9-11 классов", – напомнил глава ПКНБО Лауринас Кащюнас.

По его словам, из 1000 с этим предметом знакомят учеников только 38 школ. Это считают недостаточным, поэтому предмет хотят сделать обязательным.

Вице-министр науки, образования и спорта Рамунас Скауджюс сказал, что причины непопулярности предмета могут быть разными: предметов по выбору достаточно много, а ученики выбирают то, чем интересуются.

"Ученики либо вообще не выбирают модули, либо выбирают то, что их особенно интересует", – заметил он, сказав, что оборона и патриотизм в стороне не остаются. Эти вопросы поднимаются во время преподавания других предметов, например, литературы, истории. Кроме того, эти темы обсуждают в различных организациях для школьников - скаутов и т.д. Но основная причина - личности, преподающие предмет.

Поцюс сказал, что стоит подумать о создании компьютерной игры с героем "литовским воином".

"К сожалению, у нас нет литовской (компьютерной игры). Я думаю, этот тот способ, когда можно выйти на детей через литовскую компьютерную игру. Чтобы дети видели в ней литовского военного, героя, они захотят стать военными, побеждающими всех чудищ и врагов. Это конкретное предложение, кто может это сделать, я не знаю. Может, надо искать на это деньги, такие программы оправдают себя", – сказал Поцюс.

По его словам, говорящий о патриотизме пенсионер не понятен молодежи. "Придет, извините, старичок... Детям не всегда интересно, что говорят старики, нужно что-то посовременнее", – заметил он.

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