Глава МИД Литвы: иммунный паспорт появится, когда вакцина будет доступна всем

Иммунный паспорт в Литве начнет действовать тогда, когда вакцина будет доступна всему населению, заявил лидер правящих консерваторов и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Я думаю, что это время совпадет – в тот день, когда у нас будут вакцины, и мы сможем предложить им всем жителям Литвы, паспорт иммунитета начнет действовать. (...) Он позволит нам более свободно смотреть на новые виды деятельности и их открытие", – заявил министр на пресс-конференции в среду.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с находящейся с визитом в Вильнюсе главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайей.

По словам Ландсбергиса, возможность предложить вакцины всем людям будет зависеть от поставок вакцин, однако, он выразил надежду на то, что это удастся сделать до начала лета.

"Трудно сказать, зависит от доставки вакцин. До начала лета мы должны будет предложить всем желающим людям", – сказал он.

По словам министра, в данный момент по вопросу национального паспорта иммунитета в правительстве ведется "серьезная дискуссия".

"Я рад, что эти дискуссии являются не только теоретическими, но речь идет и о реальных инструментах, после утверждения которых, мы сможем обеспечить людям большую свободу передвижения и участия в чем-либо", – сказал Ландсбергис.

В свою очередь Гонсалес Лайя на пресс-конференции отметила, что Испания надеется добиться общественного иммунитета к лету.

"Это произойдет, если все будет идти по плану – если мы получим необходимые вакцины в ближайшие месяцы в том объеме, в котором получаем сейчас", – сказала она.

Министр также подчеркнула, что Испания отдает приоритет предложенному Еврокомиссией Цифровому зеленому удостоверению, которое позволяет свободно путешествовать по странам сообщества.

"Мы выступаем за европейскую систему. (...) Это способ облегчить возвращение к упорядоченному и безопасному передвижению. Для Испании – страны, которую ежегодно посещают более 90 млн туристов – это удостоверение необходимо для упорядоченного восстановления поездок", – сказала Гонсалес Лайя.

В минувшем месяце Еврокомиссия заявила, что до начала лета намерена создать систему удостоверений иммунизации, которая позволяет более свободно путешествовать привитым, переболевшим, а также предусматривающую единые правила для путешественников с отрицательным тестом на COVID-19.

Испанский министр не ответила напрямую на вопрос о возможных закупках Испанией российской вакцины "Спутник V", но добавила, что страна доверяет решениям Европейского агентства по лекарственным препаратам.

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