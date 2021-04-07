"Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", – заявил глава МИД в среду на пресс-конференции.

"Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств", – добавил Г. Ландсбергис.

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Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с находящейся с визитом в Вильнюсе главой МИД Испании Аранчей Гонзалес Лайей.

По словам литовского министра, это было бы "сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО".

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