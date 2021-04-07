Экономист об ограничениях: мы застряли – нужно шире открыть нашу экономику

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что затянувшийся карантин не дал таких результатов, на которые надеялись. Экономист отметил, что Литва маленькая экономика, ей недостаточно вернуться на докризисный уровень, но и обсудить более широкое открытие экономики.

"Достаточно сложно оценить решения о карантине, поскольку во всем мире информации о его воздействии немного. Первые исследования вроде бы показали, что карантин действует, но это было сложно выяснить, ведь параллельно работали другие факторы. После того как стало поступать больше информации, исследований, выяснилось, что карантин имеет небольшое влияние или вообще никакого влияния не оказывает, больше всего действует сознательность людей, инстинкт самосохранения", – сказал Маурицас.

Он отметил, что запланированные правительством послабления, во-первых, принесут больше денег в бюджет и снизят долг государства в будущем.

"Долгосрочный карантин, мягко говоря, не дал таких результатов, каких от него ждали, особенно в странах ЕС. Смягчение карантина в Литве позволило бы добиться двух вещей сразу. Во-первых, если снимут запреты с той или иной деятельности, потребуется меньше помощи от государства. Это значит, что снизится дефицит бюджета, ведь не придется поддерживать некоторые виды деятельности, кроме того, в бюджет будут поступать налоги", – сказал он.

По словам Маурицаса, это могло бы снизить безработицу.

Экономист заметил, что внешние границы страны не закрыты, поэтому вирус могут привозить в Литву. По его словам, по этой причине нецелесообразно добиваться нулевого показателя заболеваемости внутри страны с помощью жесткого карантина.

"Мы - маленькая экономика, мы должны в плане экономики открываться шире других. При том, какая ситуация в соседних странах, нецелесообразно жесткими методами добиваться нулевой заболеваемости в стране. Ведь при нынешней ситуации, мы все равно "импортируем" вирус. Кроме того, мы должны расти, нам мало вернуться на докризисный уровень. Тем более, что в Литве растет угроза расширения "теневой" экономики – она и сейчас уже увеличилась", – сказал Маурицас.

"Мы застряли. Реально и нас сейчас "полукарантин": закрытые секторы, кажется так и не дождутся открытия", – прибавил он.

Маурицас сказал, что вполне возможно, в долгосрочной перспективе выяснится, что лучше с пандемией справятся страны, которые не вводили очень жесткие требования.

"Неясно, какое долгосрочное влияние будет у тех или иных карантинных мер, особенно те, которые длились долго и были приняты, не консультируясь с обществом. Я думаю, что в долгосрочном периоде страны, которые вводили мягкие ограничения и больше полагались на сознательность людей, окажутся в большем выигрыше", – сказал экономист.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!