Советник премьер-министра Литвы: после сегодняшних данных с новыми послаблениями могут повременить

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене в передаче "Тема на Delfi" упомянула, что в среду правительство может корректировать планы и сделать паузу в принятии послаблений. Департамент статистики информирует, что за последние сутки в Литве установили 1116 новых случаев коронавируса.

В среду правительство Литвы проведет заседание, на котором намеревается менять правила карантина. Что изменится, пока неясно.

"В последнее время обсуждался вопрос открытия торговых центров. Многие слышали о ряде акций, которые касаются культурных мероприятий. Однако, что решат, пока сказать не могу", – заметила Гудлявичене.

Она сказала, что ситуация ухудшается, это очевидно. Поэтому правительство может сделать паузу и ничего не менять.

"Сегодня получены новые данные – ситуация ухудшается. Кто-то надеялся, что это не произойдет. Но сегодняшние данные вызывают беспокойство. Будут ли сделаны все запланированные послабления или сделают паузу, я не могу сказать. Заседание правительства состоится позже", – сказала Delfi советник премьера.

Она не могла сказать, не будут ли приняты какие-то ужесточения.

Напомним, что количество новых случаев в Литве значительно растет с 12 марта: почти месяц количество новых случаев растет каждый день.

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