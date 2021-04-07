Регистрироваться можно на сайте https://vakcina.vilnius.lt
Регистрироваться можно не только самому, можно зарегистрировать близкого человека, который находится в приоритетной группе.
На это неделе группу приоритетных лиц пополнят полицейские, а также лица, ухаживающие за инвалидами, и лица, предоставляющие психологическую помощь.
В конце этой неделе должна прийти большая партия вакцины Pfizer-BioNTech. В первую очередь будут привиты люди старше 65 лет, которые записались на вакцинацию этой вакциной.
Сейчас на прививку есть около 3000 свободных мест, во время регистрации можно выбирать подходящее место и время.
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