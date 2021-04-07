Коронавирус в Литве: 1116 новых случаев, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1116 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это максимальное число новых случаев с 26 января.

За минувшие сутки было проведено 8642 молекулярных теста (ПЦР) и 6126 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 394,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 222 тыс. 20 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 203 тыс. 42 человека (продолжают болеть 10 тыс. 906), декларировано 159 тыс. 431 выздоровевший. Декларированное число больных составляет 54 тыс. 517.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3635 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7383 смерти.

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