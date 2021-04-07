В Литве возобновлено движение между муниципалитетами

В ночь на среду в Литве перестал действовать запрет на сообщение между муниципалитетами.

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что решено не продлевать действие этого запрета, поскольку он уже исчерпал себя. По словам министра, большая часть новых случаев COVID-19 связана с воспитательными учреждениями или с коллективами.

Запрет на сообщение между муниципалитетами был введен 16 декабря 2020 года и действовал до 16 марта (с 16 марта действовал в 16 муниципалитетах). Однако 27 марта запрет вернули на время праздников, он действовал до 6 апреля.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте напомнила, что в силе остается запрет на общение между членами разных хозяйств.

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