Женщина рассказала, что забрала маму из больницы в худшем состоянии, чем ее туда привезли

"Я думала, что от меня хотят избавиться, не хотят, чтобы я жила", – такие слова Ангеле услышала от 87-летней мамы, которая несколько дней провела в Республиканской Вильнюсской университетской больнице.

Все началось в субботу утром, когда у пожилой женщины появились признаки инсульта - она с трудом говорила. Ангеле вызвала скорую, ее мать в 9 ч. увезли в больницу.

По словам женщины, ее мать на 4 часа поместили в палату для наблюдения, чтобы проверить, не больна ли она коронавирусом. Это Ангеле удивило, ведь ее мама привита двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, после второй прививки прошло больше двух недель.

Через 4 часа Ангеле сообщили, что в организме ее мамы не хватает натрия, это и вызвало похожие на инсульт симптомы. Пожилую женщину поместили в отделение терапии.

"Я позвонила в терапию, мне сказали, что маму не привезли. В 16 ч. я узнала, что она находится в изоляции. Но почему? Она ведь привита", – удивлялась Ангеле.

Поскольку мама Ангеле не слышит, женщина попросила, чтобы медперсонал написал ей о причине госпитализации, объяснил ситуацию. Но, по словам женщины, этого никто не сделал.

В 19.30 ч. Ангеле удалось уговорить персонал больницы передать маме сумку с вещами и едой. Позже выяснилось, что пожилая женщина до вечера не получала еды и поела, только получив передачу.

В понедельник Ангеле решила, что если проблема только в нехватке натрия, маму лучше забрать домой. Она посоветовалась с лечащим врачом, врач одобрила это решение, но сказала: "Вы знаете, она упала с кровати и поранила голову".

Ангеле это удивило, ведь ей сообщили об этом только тогда, когда она сказала, что хочет забрать мать. Пожилая женщина упала с кровати, когда пыталась выйти в туалет. По словам Ангеле, мама выглядела ужасно - на голове рана, колено синее, женщина явно находилась под воздействием лекарств.

"Я думала, что от меня хотят избавиться, не хотят, чтобы я жила", - такими словами ее встретила мама. Позже пожилая женщина рассказала, что почти все время в больнице спала. Ангеле предполагает, что ей давали успокоительное или снотворное, поскольку мать явно бредила, рассказывала будто бы дочь ее навещала в больнице, хотя в условиях карантина это невозможно.

Сейчас Ангеле рада, что мать пришла в себя, играет в шашки, общается. Ангеле сказала, что больше не намерена отдавать маму в больницу.

Представитель больницы Аста Багдонавичене сказала, что всех пациентов перед госпитализацией проверяют на ковид, поэтому до получения результата теста их помещают в изоляцию (на 3-12 часов). Согласно официальной информации, прививки не дают 100% защиту – пусть действенность вакцины 95%, оставшиеся 5% людей могут заразить вирусом даже после двух доз прививки; кроме того, привитые все равно могут быть носителями болезни.

В данном случае женщину поместили в изоляцию в 14.20 ч., а в отделение терапии перевели в 20.55 ч. Она находилась в 4-местной палате, поэтому за ней присматривал как персонал, так и другие пациенты; у кровати есть кнопка вызова медсестры, которой пациенты могут воспользоваться, если им требуется помощь. О том, что женщина упала, медсестра узнала сразу же, пострадавшей оказали необходимую помощь", - сказала она.

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