МВФ: рост экономики Литвы в этом году составит 3,2%

Экономика Литвы, которая в прошлом году пережила один из самых низких спадов в Евросоюзе, в этом году должна вырасти приблизительно на 3,2%, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

В октябре этого года, до введения Литвой действующего до сих пор всеобщего карантина, МВФ прогнозировал, что экономика страны в 2021 году вырастет на 4,1%.

В этом году МВФ прогнозирует Литве одно из самых низких увеличений внутреннего валового продукта (ВВП) в зоне евро – меньше, по мнению фонда, будет расти ВВП только Финляндии (на 2,3%) и Кипра (3%) ВВП.

Между тем, латвийская экономика, которая в 2020-ом году испытала крупнейший спад среди Балтийских государств, в этом году должна расти быстрее других стран Балтии – прогнозируется рост почти на 3,9%.

В свою очередь, ВВП Эстонии должен вырасти на 3,4%, говорится в опубликованном во вторник Экономическом обозрении мировой экономики МВФ (World Economic Outlook).

МВФ ожидает, что безработица в Литве в этом году не начнет значительно сокращаться – этот показатель, который в прошлом году достигал 8,5%, в этом году должен снизиться до 8,4%.

В Латвии безработица в этом году должна сократиться на 1 проц. пункт до 7,2%, между тем в Эстонии, где сейчас действует строгий карантин, – вырасти до 7,1%.

Фонд также прогнозирует, что инфляция в Литве в этом году должна вырасти на 0,5 пункта до 1,5% и незначительно превысить средний показатель в зоне евро, который должен составить 1,4%.

В Латвии инфляция в этом году должна составить около 2%, а в Эстонии – около 1,8%.

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