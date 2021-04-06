Глава МВД напоминает: сняты ограничения на передвижение, но не на общение

Со среды снимаются ограничения на передвижения по Литве. Однако министр внутренних дел страны Агне Билотайте напомнила, что другие условия карантина не меняются.

"С завтрашнего дня не действует запрет на движение между муниципалитетами. Однако запрет на общение между разными домашними хозяйствами остается в силе. Поэтому очень важно соблюдать дистанцию и беречь самых уязвимых членов семей", – писала в фейсбуке министр.

Политик напомнила, что в праздничные выходные работали около 3000 полицейских, которым помогала военная полиция, стрелки, сотрудники Службы общественной безопасности и др. партнеры.

"Я хотела бы еще раз поблагодарить всех за работу в особенно важное для Литвы время. В воскресенье мы с генкомиссаром посетили несколько постов, очевидно, что больше всего людей ездили, поскольку их поездки были необходимостью, у них были соответствующие документы, однако все же развернули 1700 машин, наказали 136 человек", – писала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!