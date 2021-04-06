Евростат: уровень безработицы в Литве в феврале была выше, чем в среднем в ЕС

BNS ru.DELFI.lt

Уровень безработицы в Литве в феврале была выше, чем в среднем в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.

За год уровень безработицы повысился в Литве на 2,9 пункта, а за месяц не изменился и был 9,6%. Безработица в ЕС в среднем достигает 7,5% – на 1 пункт выше, чем год назад, а за месяц она не изменилась, показывают данные статистической службы ЕС. Безработица в Латвии была 8,7% - на 1,5 и 0,2 пункта выше соответственно, в Эстонии она была 7,2% - на 2,2 и 0,1 пункта выше соответственно. В феврале работы в Литве не было у 143 тыс. человек, из них 19 тыс. составляла молодежь до 25 лет. По предварительным данным, во всем ЕС работы не было у 16 млн человек. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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