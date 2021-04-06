"Ситуация не улучшается. Число случаев растет, к сожалению, стабильно растет. Процент положительных исследований тоже высок (...) Увы (...) через семь-десять дней может оказаться, что у нас в "черной зоне" будет вся Литва", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

"Черной зоной" в Литве считается такая заболеваемость COVID-19, при которой за последние 14 дней показатель новых случаев заболевания на 100 000 жителей составляет более 500, а доля положительных тестов превышает 10%.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

По словам министра, также обеспокоенность вызывает то, что "положительных случаев среди симптомных пациентов около 40%".

"Значит, коронавирус начинает доминировать среди ощущающих симптомы людей, это очень серьезный сигнал", - отметил он.

По словам Дулькиса, ситуация ухудшается и в больницах, где находится почти тысяча пациентов.

"Самая сложная ситуация - в Вильнюсе. За неделю более чем на 30% увеличилось число госпитализированных лиц. Есть и еще один город - в Каунасе ситуация тоже стала ухудшаться", - сказал он.

В литовских больницах сейчас с COVID-19 находится 961 пациент, 107 из них - в реанимации. Кислород дополнительно подается 804 больным, 58 пациентов находится на искусственной вентиляции легких.

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