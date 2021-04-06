Глава Минздрава: правительство будет принимать решения относительно послаблений в сфере торговли, досуга

На этой и на следующей неделе правительство Литвы должно принимать решения о послаблениях карантина в сферах торговли, спорта, досуга и культуры, сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"И на этой неделе на заседаниях правительства, и на следующей неделе будут рассматриваться меры (...) Но да, они связаны и со сферой торговли, и со сферой спорта, досуга и с культурой.

Сегодня, сейчас я не могу назвать точную очередность, видимо, мысль будет такая, что прежде всего изменения затронут те сферы, где деятельность осуществляется на открытом пространстве", - сказал Дулькис на пресс-конференции во вторник.

Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните уже говорила, что в среду правительство обсудит возможности открытия всех магазинов с 12 апреля.

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