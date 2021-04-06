Весна в Вильнюсе: зацвели десятки тысяч крокусов

Весенней погоды жителям Литвы придется подождать, однако календарная весна близится к середине. В Вильнюсе зацвели крокусы.

На сайте муниципалитета сообщается, что перед Пасхой на поляне у Белого моста появились белые и желтые крокусы.

"Еще около 10 000 крокусов и несколько тысяч нарциссов зацвели в сквере им. Й.Яблонскиса у здания муниципалитета", – сказано на странице самоуправления в фейсбуке.

Городские власти сообщают, что крокусы и нарциссы скоро зацветут на круговом перекрестке на ул. Гележинё Вилко, на ул. А.Гоштаутаса зацветут нарциссы, эти же цветы порадуют и на клумбах и фонтана рядом с Театром оперы и балета.

"На Кафедральной площади посажены синие пролески и фиолетовые крокусы. И конечно же - готовятся к цветению сакуры!" - сообщается в пресс-релизе.

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