Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол

Член совета независимых экспертов, которые консультируют правительство Ингриды Шимоните, Вайдотас Землис-Балявичюс во вторник в передаче "Утро на Delfi" рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, ситуация не радует. А правительству, чтобы снизить число новых случаев, придется выбирать из двух зол: ужесточать карантин, чтобы спасти жизни, но это вызовет недовольство граждан, или ослабить действующие ограничения, но это будет стоить жизней людей.

"Я бы не сказал, что пошло на спад. Если взглянуть на недельный рост, он был 16%, две недели назад было – 30%, но средний показатель за 4 недели - 20%. А это к концу месяца обусловит 1500 случаев в день. В пятницу уже было почти 1000, цифры растут, непохоже, что есть тенденция снижения. К сожалению, ситуация не радует", – сказал Землис-Балявичюс.

Он подчеркнул, что рост числа новых случаев наблюдается не только в Вильнюс, но и в Каунасе.

"Это два самых больших города в Литве. И в Каунасе мы наблюдаем то, что в Вильнюсе было две недели назад – резкий скачок положительных тестов", – сказал ученый.

Землис-Балявичюс заметил, что данные мобильности выросли по всей Литве.

"Мобильность выше, чем была в ноябре-декабре, выше, чем в начале апреля 2020 года. Внутри муниципалитетов движение активное. Ограничение движения - одна из мер, но если мы будем применять только ее, то не сможем сдержать эпидемию", – сказал он.



Специалист сказал, что сейчас хороших решений просто-напросто не существует.

"(…) Если мы снимем ограничения, а у нас нет достаточного числа привитых людей, переболело также немного людей, то будет много смертей и много случаев госпитализации. (…) Если мы все откроем, то увеличится число новых случаев, рост быть может приостановит только хорошая погода. (…)", – сказал он.

На другой чаще весов – еще один этап ужесточений. "Есть ограничения, люди недовольны. Какие бы сейчас ограничения не принимали, люди их не будут соблюдать. Тут проявляется кризис коммуникации – ограничения нужны, но общество перестало их соблюдать. Мы все это видим", – продолжил специалист.

Он сказал, что сейчас хороших решений нет. "Ситуация такова, что надо выбирать из двух зол. Если мы откроемся – улучшим психологическое здоровье, восстановим экономику, но будут проблемы с коронавирусом. Если будем пытаться беречь здоровье, у нас будут другие проблемы. Надо выбирать одно из двух зол. Благоприятных вариантов, которые всех удовлетворили бы, я не знаю", – заметил он.

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