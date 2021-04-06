Полиция за праздничные выходные проверила 200 000 автомобилей

За праздничные выходные в Литве полиция проверила около 200 000 автомобилей, 1724 из них развернули. За нарушение карантинных ограничений, по словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, в общей сложности наказали 543 человека.

2–5 апреля больше всего протоколов было составлено за контакты между членами разных семей – 368. Еще 25 человек наказаны за то, что они были без масок. За нарушение правил изоляции наказаны – 14 человек. Проверено 210 компаний, там никаких нарушений не зафиксировано. 19 протоколов составлено за организацию вечеринок.

По данным представителя Департамента полиции, у большинства жителей, которые ехали в другой муниципалитет, были необходимые документы.

По мнению Матониса, полиции удалось обеспечить нормальную проверку автомобилей, поэтому особых заторов на дорогах не было.

"Мы ставили перед собой задачу - водители не должны стоять у поста дольше 30 минут, мы считаем, что нам удалось осуществить эту задачу. Наверное, самые большие заторы были в пятницу после обеда и вечером, в остальные дни заторов не было", – сказал он.

Напомним, что ограничение мобильности между муниципалитетами действует с 27 марта по 6 апреля 2021 года (включительно). 6 апреля правительство решит, будет ли действие этого порядка продлено.

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