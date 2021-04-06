Правительство не будет собираться на заседание о продлении ограничений мобильности

Правительство Литвы во вторник планировало решить, снять ли ограничения на передвижение между самоуправлениями, но не станет собираться на заседание.

В уточненной повестке дня на вторник премьера Ингрида Шимоните указано, что министры проведут только неформальное совещание. После него состоится пресс-конференция Министерства здравоохранения.

В соответствии с действующим сейчас постановлением, запрет на передвижение, если правительство его не продлит, перестанет действовать в ночь со вторника на среду.

Статьи по теме: Правительство Литвы будет решать вопрос снятия ограничений на движение между муниципалитетами

Ограничения на передвижение в Литве введены в середине декабря, с 16 марта на большей части страны они были отменены, оставлены только в самоуправлениях с самой плохой эпидемиологической ситуацией.

Однако с 27 марта запрет на передвижение между самоуправлениями был возвращен, исключение было сделано для "кольцевых" самоуправлений. Правительство утверждало, что накануне Пасхи это поможет остановить распространение COVID-19.

Принять решение о других карантинных послаблениях правительство планирует в среду.

Всеобщий карантин в Литве продлен до 30 апреля, он был введен 7 ноября прошлого года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!