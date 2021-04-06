Мэр Вильнюса просит разрешения на вакцинацию более широкой группы общества

После вакцинации, объявленной в праздничные выходные в Вильнюсе, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призывает разрешить вакцинацию более широкой группы общества.

"Главный вызов сейчас - снять странную диспропорцию, когда часть людей из приоритетных групп прививаться не хочет, им приходится звонить по несколько раз и убеждать, (...) а другая часть, начиная с полицейских и множества других людей, выполняющих разную работу, хотят привиться, но им не разрешают", – сказал в интервью LRT Шимашюс.

По его словам, сейчас муниципалитет как минимум неделю должен посвящать одной приоритетной группе, и только после этого переходить к другим. Мэр сказал, что в выходные дни в столице Литвы привиться могли все желающие из приоритетных групп, поэтому пора перейти к вакцинации тех, кто этого хочет, например, полицейских.

"Конечно, это знак, что мы можем перейти к другим группам, ближе к массовой вакцинации или хотя бы снизить возрастной ценз", – считает мэр.

По его словам, потом можно снова вернуться к другим группам, например, пожилым жителям, которые еще не привились.

Такого же мнения придерживается и мэр Висагинаса.

"После вакцинации всех желающих из приоритетных групп, если остается вакцина, надо переходить к массовой вакцинации. Мы к этому готовы", – сказал мэр Висагинаса Эрландас Галагузас.

По данным Шимашюса, за три выходных в Вильнюсе привили почти 9700 человек. Опыт этих выходных показал, что столица готова к массовой вакцинации. Он надеется что правительство примет соответствующие решения на этой неделе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!