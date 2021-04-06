Правительство Литвы будет решать вопрос снятия ограничений на движение между муниципалитетами

Правительство Литвы во вторник будет решать вопрос снятия ограничений на движение между муниципалитетами.

По действующему постановлению правительства, запрет на передвижение действует до 24.00 ч. 6 апреля 2021 г. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упоминала, что с учетом эпидемиологических данных будут решать, оставить ограничение в силе или снять его.

"Скажем, разрешить мобильность людям, которые привились или получили отрицательный тест, если это будет возможно организовать технически в такие сроки, чтобы полиция могла проводить проверку", – сказал Шимоните.

В Литве ограничения на мобильность между муниципалитетами действуют с 16 декабря 2020 года. С 16 марта по 26 марта включительно они действовали лишь на территории 16 муниципалитетов с самой плохой эпидемиологической ситуацией.

С 27 марта по 6 апреля ввели предпраздничные ограничения, оставив в силе перемещения в пределах круговых муниципалитетов.

Вопрос других послаблений правительство Литвы будет решать 7 апреля.

Карантин в Литве продлен до 30 апреля 2021 года.

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