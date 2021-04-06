Родители младшеклассников не верят обещаниям Вильнюсского муниципалитета вернуть детей в школы

Возвращение младшеклассников в школы в рамках пилотного проекта с регулярным тестированием проходит не так быстро, как этого хотели бы родители детей. Есть немало школ, которые хотели бы вернуться к контактному обучению, но муниципалитет не может обеспечить всем им возможности регулярного тестирования. В редакцию портала Delfi обратилась Эгле - мать детей начальной школы, которая рассказала о том, что надежды на возвращение детей в школу в их семье померкли. Вильнюсский муниципалитет говорит, что ему известно о желающих вернуться в школу, все они сейчас стоят в очереди.

По словам Эгле, вернуться к контактному обучению в первую очередь должны хотеть представители администрации школы.

"Для них это лишние проблемы, ведь дети как-то учатся удаленно, зарплаты учителям платят. Кроме того, начинается дачный сезон, а тут удаленка, это так удобно. Ну, допустим, вам повезло, школа "за". Следующее испытание – опрос родителей. За возвращение должны проголосовать 70-80%.

Опасения родителей можно понять. Тестирование не гарантирует стопроцентное здоровье всех детей. Особенно переживают родители, если ребенок в группе риска или в семье есть человек из группы риска. Но такие заявления "не дам калечить нос ребенку", "лень возить в школу", "мой муж боится тестирования", "мне и без этого хорошо", просто убивают. Ну, если и здесь повезло, вы, наверное, уже готовите школьную форму".

Но, по словам Эгле, есть еще одно препятствие, выяснилось, что у муниципалитета нет мощностей.

"Самым нетерпеливым родителям муниципалитет ответил: в очереди около 100 школ, мы можем выпускать по 4 в неделю, иначе не успеваем все подготовить, всех проверить, не мощностей, работаем днем и ночью. Я искренне понимаю и сочувствую. Ведь люди работают. Но все-таки, если темпы не изменятся, все это нереально, ведь для возвращения детей потребуется 25 недель. 25 недель! (...) А что после летних каникул? Снова все сначала?" - вопрошает она.

Эгле интересовалась, есть ли реальные подсчеты, оценили ли созданную систему неравенства.

"Одни дети уже 5 недель учатся в школе, работают, празднуют и даже в бассейн планируют ходить, а остальные портят глаза у компьютеров. Их родители по-прежнему работают учителями, поварами, психологами. Параллельно не могут работать, три месяца сидят на больничном. Почему за деньги налогоплательщиков проверяют детей только в отобранных школах?", - вопрошает женщина.

В интервью Delfi муниципалитет указал, что на действующих условиях вернуться за парты хотят 80% школ.

Советник администрации Алина Ковалевская заметила, что все эти школы включены в список.

По ее словам, в силу нынешних технических возможностей и нехватки человеческих ресурсов и времени процесс не может протекать так быстро, как хотелось бы.

"Каждую неделю мы можем открыть по 4 школы. В первую очередь открываем те, где есть медработники, где большая часть общины выразила желание вернуться в школу", - сказала она, заметив, что муниципалитет делает все возможное, чтобы за парты вернулись все ученики начальных классов.

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