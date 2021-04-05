На Пасху в Каунасе и Кедайняй подожгли два BMW, в Вильнюсе взорвали Opel

В Каунасе и Кедайняй неизвестные подожгли автомобили BMW. В Вильнюсе был взорвал автомобиль Opel, в результате взрыва был поврежден и дом, рядом с которым стоял автомобиль.

4 апреля, в 9.52 ч., в Кедайняй, на ул. Расос, заметили, что в автомобиле BMW 320 были выбиты стекла и обгорело заднее сиденье. Ущерб – 22 000 евро. Предполагают преднамеренный поджог.

4 апреля вечером, 23.18 ч., в Вильнюсе, на ул. Б.Лауринавичюса, во дворе дома произошел взрыв, во время которого был поврежден автомобиль Opel Zafira и фасад дома. Ущерб уточняется.

В ночь на 5 апреля, около часа, в Каунасе, на проспекте Шяурес, был подожжен автомобиль BMW 320D, принадлежащий полицейскому 1996 г.р. Обгорел капот, ветровое стекло, пластиковые детали отделки. Ущерб – 900 евро.

Начаты расследования по факту порчи или уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.

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