Литовские языковеды решили не менять название Беларуси

Название Беларуси на литовском языке менять не надо, такое решение приняла временная политическая подкомиссия по языку при Государственной комиссии по литовскому языку.

На прошлой неделе подкомиссия рассмотрела просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской закрепить в качестве официального названия страны в литовском языке Belarusia. Было принято решение не менять название, поскольку оно образовано от названия национальности baltarusiai по правилам литовского языка.

"Название Baltarusia не стоит одобрять, поскольку оно образовано не по правилам языка", – сказано в сообщении.

Большая часть комиссии высказалась за то, что в случае необходимости можно рассматривать замену действующего названия названием Gudija (от gudai).

После получения письма лидера белорусской оппозиции Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в ГКЛЯ по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны.

"Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Ландсбергис.

Тихановская в письме к министру предлагает литовское название Беларуси заменить на более близкую этой стране форму, отмечая, что такое решение Литвы выразит уважение к суверенитету соседнего государства и “поддержит языковую и культурную идентичность белорусов“.



Сейчас в Литве действуют два (традиционных) названия этой страны: Baltarusija и Gudija.

В декабре прошлого года в Литве официально было заменено название Грузии на Сакартвело, до этого более двух лет новое название ГКЛЯ разрешало использовать в качестве альтернативного. Название было изменено по просьбе дипломатов Сакартвело, так как предыдущее название было русским.

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