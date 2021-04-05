Необычная картина в Вильнюсе: автомобиль ездил по городу с большим пасхальным яйцом на крыше

"Веселой Пасхи", – такое пожелание прислали в редакцию Delfi читатели, поделившиеся необычными снимками. На фото – "Запорожец" с историческими номерами, на крыше которого закреплено гигантское яйцо.

Снимками поделились в группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook.

"Запорожец" с большим яйцом на крыше запечатлели на старом Жверинском мосту, на ул. Упес и в других местах.

"Интересно, что об этом думает полиция?" – интересовался один из пользователей.

VНа комментарии отреагировал, похоже, и владелец автомобиля. Он поделился снимком, на котором рядом с "Запорожцем" стоит полицейский автомобиль и написал, что пока у него еще есть права.

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