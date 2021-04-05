По словам Рамунаса Матониса, чаще всего люди говорили, что едут к родственникам, родителям, отдохнуть или погулять у моря.

"Люди даже не лгут, говорят: думал проеду, проберусь, думал, не будет поста", – сказал в интервью журналистам LRT представитель полиции.

Он акцентировал, что особого движения на дорогах на Пасху не было.

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"В пятницу вечером ехал поток машин из столицы, тогда на некоторых дорогах образовались заторы, но они были не очень большими, по сравнению с заторами, которые наблюдались на прошлой неделе. В субботу и в воскресенье поток не был интенсивным, машин было немного", – сказал Матонис.

"Наверное, мы можем поблагодарить людей, которые прислушались к совету и остались дома", – сказал он.

Напомним, что движение между муниципалитетами в Литве снова ограничили в период с 27 марта до 6 апреля 2021 года.

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