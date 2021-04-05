Тракай планирует запретить въезд в старую часть города

ru.DELFI.lt

Для сохранения национального, исторического и культурного наследия и обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов Тракай хочет запретить въезд автомобилей в старую часть города. Речь идет об улице Караиму, на которой располагается Старый город – от кольцевой дороги, по которой проходит дорога номер 107 до конца ул. Караиму, где начинается ул. Витауто, пишет madeinvilnius.lt.

Соответствующее исследование готовит администрация Тракайского муниципалитета с компанией Civitta и BAULAND. На специальном заседании обсудят также предложения граждан. Мероприятие состоится в виртуальном пространстве 13 апреля, в 17 ч. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/eAgxQ4gTxFaDBxSKA Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!