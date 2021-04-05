Соответствующее исследование готовит администрация Тракайского муниципалитета с компанией Civitta и BAULAND.

На специальном заседании обсудят также предложения граждан.

Мероприятие состоится в виртуальном пространстве 13 апреля, в 17 ч. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/eAgxQ4gTxFaDBxSKA

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