Где безопаснее жить: Литва – на втором месте в Евросоюзе

ru.DELFI.lt

Литва занимает второе место в Евросоюзе по тому, какая часть жителей сообщает о преступлениях, насилии или случаях вандализма в месте, где они живут, пишет madeinvilnius.lt. Статистика Eurostat показала, что в 2019 г. о преступлениях сообщали 3,2% жителей Литвы.

Меньше о преступлениях сообщали лишь жители Хорватии (2,7%). Средний показатель по ЕС составляет 11%. Чаще всего о преступлениях сообщают жители Болгарии (20,2%), Греции (16,9%), Нидерландов (16,3%) и Франции (14,7%). Правда, количество сообщений о преступлениях не обязательно напрямую отражает число самих преступлений в стране. Некоторые люди в силу разных причин о преступлениях не сообщают. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!