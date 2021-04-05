Полиция проверяет находящихся в самоизоляции: одни в магазине, другие уехали из города

В Литве полицейские проверяют находящихся в изоляции жителей. На данный момент в изоляции в стране по разным причинам находятся около 50 000 человек. Это не только те, кто вернулся из-за границы, но и контактировавшие с больными, а также сами больные коронавирусом. Полицейские каждый день фиксируют нарушения, нередко не находят изолированных дома, одни из них уходят в магазин, другие уезжают из города. Среди находящихся в изоляции есть и вернувшиеся из ЮАР, сообщает телеканал ЛНК.

Полицейские приезжают в дом к одной из находящихся в изоляции в Вильнюсе. К этой женщине невозможно дозвониться. Она изолирована после контакта с больным. Дверь открывает другой человек и говорит, что изолированная спит. Полицейские просят разбудить женщину. Когда та выходит, говорит, что не слышала звонка.

"В Вильнюсском округе проверку в основном проводят удаленным способом – полицейские звонят, спрашиваю о местонахождении, звонят, просят включить видеосвязь. Так полицейские могут убедиться, что человек находится дома", – сказал LNK представитель полиции Эугениюс Лепис.

Только в Вильнюсе полиция ежедневно проверяет от 400 до 700 изолированных.

По данным полиции, около 5% не соблюдают условия самоизоляции. Таким нарушителям назначают штрафы от 500 до 1500 евро (минимальный штраф 250 евро.

Проверяют находящихся в изоляции не только полицейские, но и сотрудники службы общественной безопасности. Они просят находящихся в изоляции подойти к окну и помахать из окна рукой. Об этом рассказал представитель Службы общественной безопасности Рамунас Рупейка.

"Были случаи, когда люди уходили в магазин, хотя этого делать нельзя", - сказал он.

Обычно тех, кого не застали дома ищут или ждут у дома.

"Иногда они уезжают в другую часть города. Мы не знаем, где они находятся, но удается отыскать", – сказал Рупейка.

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