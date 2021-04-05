Литовские товары в Брюсселе, как их распознать

Литва гордится своей перерабатывающей промышленностью и продуктами питания, однако выйти на другие рынки непросто. Например, В Брюсселе лишь немногие компании из Литвы продают свои товары под известным на родине брендом, другие товары прячутся под этикетками конкретных магазинов.

Но в этом нет ничего плохого. Часть компаний намеренно работают под чужими брендами, поскольку так легче попасть в магазины на Западе.

По словам Роландаса Тарашкявичюса, атташе Минсельхоза в представительстве Литвы, часто недостаточно прочитать информацию на этикетке. Надо знать, что означают коды на ней, какая цифра означает Литву. Если этого не знать, можно и не понять, что товар литовский.

Например, кефир и сметана продается под брендом конкретной торговой сети. Оригинальны лишь бренды Viči и нескольких молочноперерабатывающих предприятий. Сложнее работать мясопереработчикам.

"В "русском" магазине для эмигрантов я видел колбасу, но то, что она из Литвы, можно понять только из этикетки. Иное дело - польские мясные изделия. Польская колбаса на прилавках лежит рядом с бельгийской. Я думаю, их вкус более привычен для местных жителей. Польская колбаса другая. Когда я привожу нашу настоящую копченую колбасу и угощаю ею поляков здесь, им не нравится вкус. Например, у них мясо сначала отваривают, потом уже обрабатывают. В сегменте молочных продуктов разница не столь велика", – рассказал Тарашкявичюс, заметив, что Viči - один из немногих брендов, поставляющих сетям свою продукцию.

Остальные работают через посредников, обычно немцев, которые привозят в магазины много товаров.

Глава Литовской ассоциации экспортеров продовольственных товаров Гедрюс Багушинскас сказал, что литовские производители не спешат выходить на другие рынки под своим брендом.

"Есть стереотипы, которые сложились, например, финская баня, таиландский бассейн, а восточноевропейская еда на Западе ассоциируется с Польшей. Когда в британских магазинах Lidl проводят дни Восточной Европы, 95% изделий там бывают из Польши. Это большая страна, там много производителей, они заполоняют европейский рынок", – сказал он, назвав другие аспекты.

Этнические магазины зависят от эмигрантского состава. Поляков больше. Многие из них работают в сфере торговли, вот и налаживают связи со своей страной.

"Еще одна причина - цена, ведь они производят большое количество товаров. Мы маленькие, интересные, инновационные, но не дешевые", – рассказал о причинах сложностей Багушинскас.

На вопрос, почему продукты в Литве готовят с российскими брендами, отвечают, что такие лучше продаются.

Например, у нас есть компания, которая торгует жареными семечками, но надписи на упаковках все на русском, поскольку семечки ассоциируются с Украиной и Восточной Россией. Пытаться работать в этом сегменте под своим брендом - пустое дело. Заказчики знают, что нужно покупателям, поэтому это и привозят.

"На Западе знают бренды Viči, Svalia, Džiugas. Более узкому кругу знакомы бренды Kėdainių konservai и мороженое Dadu. Но на этих "ностальгирующих" рынках бывают и специфические товары. Например, маринованные огурцы в 3-литровых банках, хлеб черный, произведенным по старой технологии", – рассказал Багушинскас.

Что касается мясного сектора, то литовские изделия больше по вкусу восточным соседям, чем Западу. Поэтому немногие изделия можно экспортировать, приходится их адаптировать, а это сложно. Исключение - вяленое мясо. Это узкий сегмент. Другая проблема - у нас в основе всего лежит свинина, а в других странах - говядина.

В молочном секторе продукты больше похожи на другие. Кроме того, там больше стандартных изделий, вроде молочного порожка, сгущенного молока, мороженого. Тут изменить упаковку или вкус проще, чем у колбасы.

"Поэтому некоторые компании используют свой бренд только дома или на ближних рынках, а если рынок дальше - производят под другими брендами. Так экономят на маркетинге и продаже", – сказал Багушинскас.

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